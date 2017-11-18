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ホワイトハウスコックス　ブライドルレザーベルト
商品番号 A26078528367
商品名

ホワイトハウスコックス　ブライドルレザーベルト
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホワイトハウスコックス定番ベルトB8665ブライドルレザーを表裏に使っていています。こちらで譲ってもらいましたがサイズが合わずに出品します。全体的に綺麗ですが使用していたホールに使用感があります。私は2回ほど着用しました。サイズ32/80全長98、ラストホール79、センターホール84、トップホール89(他サイト引用)幅　28mm素材···本革(ブライドルレザー)カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/seamless321229.html
http://narcologia.ru/goods/procurement889033.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic785712.html
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