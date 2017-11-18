ホワイトハウスコックス　ブライドルレザーベルト

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ホワイトハウスコックス定番ベルトB8665ブライドルレザーを表裏に使っていています。こちらで譲ってもらいましたがサイズが合わずに出品します。全体的に綺麗ですが使用していたホールに使用感があります。私は2回ほど着用しました。サイズ32/80全長98、ラストホール79、センターホール84、トップホール89(他サイト引用)幅 28mm素材···本革(ブライドルレザー)カラー···ブラック