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極美品✨ LOEWE ロエベ レザー ベルト 表記サイズ 80/32
商品番号 M65838143403
商品名

極美品✨ LOEWE ロエベ レザー ベルト 表記サイズ 80/32
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 6,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★気持ちの良いお取引のためご購入前にプロフィールをご一読ください★✨購入元・古物商所持の売主共に真贋W鑑定済✨ご安心いただきご購入くださいませ。【ランク】SA【ブランド】ロエベ（LOEWE）【商品名】レザーベルト【原産国】スペイン製【カラー】レッド×イエローバックル※色味は画像7枚目が一番近いです。商品写真の色はモニターのご利用環境により異なる場合があります。【素材】レザー（本革）/メタル【サイズ】表記サイズ:80/32（約）全長97.5cmベルト穴×3調節幅（バックル穴〜調節穴で計測）：77cm〜最大82cmベルト幅：4cm【付属品】なし【コンディション】メタルバックル表面に微細な小傷、裏面角に若干の擦れキズがございますが（画像5枚目）その他はほとんど使用感もない極美コンディションです。★ショップ内その他のブランドベルトはこちら✨【#YS_ベルト】★ラグジュアリーで素敵なハイブランドアイテムはこちら【#YS_ハイブランド】【ブランドアイテムの購入先】・古物市場主の資格を有する国内ブランドオークション・国内正規店【ランクについて】・N：新品・未使用品・S：新品同様品・SA：使用感もあまりなく美品・A：使用感はあるが程度良好・AB：多少の汚れ、傷があり少し使用感の感じられる状態・B：目立った汚れ、キズのある状態・C：かなりの使用感、汚れ、キズのある状態【発送・お取引について】・発送は24時間中にメルカリ便にて発送手続きを致します。・コメント中でも、システム上、先にご購入頂いたお客様を優先させて頂いております。何卒ご了承くださいませ。どうぞ宜しくお願い致します˚✧₊⁎
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