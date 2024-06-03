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バックルUSA
商品番号 K47697608431
商品名

バックルUSA
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

珍しいバックルです。革ベルトを付けてお渡しになります。穴が少し開いているので革ベルトは付け替えをおすすめします。
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