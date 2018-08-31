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プロレスラー ミルマスカラス　直筆Ｔシャツ
商品番号 P77156973279
商品名

プロレスラー ミルマスカラス　直筆Ｔシャツ
ブランド名 ジャイアント
特別価格 税込 4,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイトプロレスラーミルマスカラス　直筆　Ｔシャツ45年以上前　プロレス番組の直筆Ｔシャツプレゼントで、当選して送られて来たものです。タンスに入れたままでしたが、価値の分かる方に持っていて欲しいと思い、出品します。即購入OK!新品未使用、ご購入後の、クレーム、返品は受け付けませんので、ご納得した上でご購入下さい。何かありましたらお気軽にコメントしてください！
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