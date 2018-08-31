プロレスラー ミルマスカラス　直筆Ｔシャツ

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商品詳細
カラー···ホワイトプロレスラーミルマスカラス 直筆 Ｔシャツ45年以上前 プロレス番組の直筆Ｔシャツプレゼントで、当選して送られて来たものです。タンスに入れたままでしたが、価値の分かる方に持っていて欲しいと思い、出品します。即購入OK!新品未使用、ご購入後の、クレーム、返品は受け付けませんので、ご納得した上でご購入下さい。何かありましたらお気軽にコメントしてください！
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