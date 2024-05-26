レア　Vans oldskool 27.5cm (US9 1/2)バーガンディ

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商品詳細
2015年kickslabにて購入使用感ありですが毎回クリーニングしていたのでまだまだお楽しみいただけます。状態•••5.5/10秋口に活躍するカラーリングになってます。お早めにどうぞ。※箱は破棄したため別の箱に入れ発送予定ですバンズオールドスクールスニーカーVansSk8ストリートガムソール
http://narcologia.ru/goods/troupe788911.html
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