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レア　Vans oldskool 27.5cm (US9 1/2)バーガンディ
商品番号 U66717795872
商品名

レア　Vans oldskool 27.5cm (US9 1/2)バーガンディ
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2015年kickslabにて購入使用感ありですが毎回クリーニングしていたのでまだまだお楽しみいただけます。状態•••5.5/10秋口に活躍するカラーリングになってます。お早めにどうぞ。※箱は破棄したため別の箱に入れ発送予定ですバンズオールドスクールスニーカーVansSk8ストリートガムソール
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