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ほぼデッド【80s】米国製　バッテリー　GM系企業ロゴ　メッシュキャップ
商品番号 T61242215784
商品名

ほぼデッド【80s】米国製　バッテリー　GM系企業ロゴ　メッシュキャップ
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 4,532 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】ほぼデッド【80s】米国製　バッテリー　GM系企業ロゴ　メッシュキャップ【生産国】USA【年代】1980＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約61cmツバ長：約7.5cm高さ：約12cm＿COMMENT＿＿＿Delcoは、ゼネラルモーターズ(GM)が所有するアメリカの自動車部品ブランドです。フロントにはフロッキープリントされた立体的なロゴがインパクトあります。80年代頃のメッシュキャップで貴重な当時物、ヴィンテージ品です。＿COLOR＿＿＿ブルー＿CONDITION＿＿＿フロントに薄汚れあり（画像９）9/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
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