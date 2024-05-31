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ウエスタンベルト ウエスタン ベルト 黒 ブラック ビンテージ バックル 2
商品番号 R37841475328
商品名

ウエスタンベルト ウエスタン ベルト 黒 ブラック ビンテージ バックル 2
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 1,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※本日、セール中※5800→5500→5000→3300ウエスタンベルトです。シンプルでプレーンなデザインがカッコいいです。素材はPUレザーになります。＜サイズ＞全長約:106ｃｍ（バックル含む）バックルピン付け根～剣先まで:103ｃｍ幅約:2.4cmバックル:5.5cm×5cmバックルのピン付け根～最短の穴：69ｃｍバックルのピン付け根～最長の穴：92ｃｍ穴は全部で10個（約2.5ｃｍ間隔で開いています）多少の誤差はご了承ください。新品ですが自宅保管の為、神経質な方はご遠慮くださいm(__)m（最初からついている傷、シワ等はご了承ください）-----------------------------------------クリームソーダやドライボーンズラロッカやロカビリーやジョニーデップやサンローランHBARC　hareやthemodscoltsclash　ジエダwendy'sベルトウェンディーズスタッズベルトザ　モッズ　コルツ　クラッシュやマックショウやトーガtogaロイヤルプッシーやプロバガンダやlilpolgy1993やトリーレザーウエスタンブーツやウエスタンシャツやディーゼルdieselNINEHARE　ハレ　アローズや韓流　メンズ　レディースワコマリアやケルト＆コブラ　バスクマゼンタユナイテッドアローズやトニーラマやルードギャラリーがお好きな方にもオススメです！
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