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【最安値】ミュウツーvstar sar PSA10 ポケモンカード
商品番号 R32215431584
商品名

【最安値】ミュウツーvstar sar PSA10 ポケモンカード
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 2,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■コメント無しOK！即購入可能です！最安値のため、値下げ交渉はご遠慮ください。■私自身が提出した100%本物ワンオーナー品です。PSAケースに入った画像の状態のまま、緩衝材に包み、箱に入れてクイックポストにて発送致します。ご希望の配送方法がございましたらご購入前にコメントいただけると幸いです。■PSA10,9の評価でもケース含め傷や点かけ等ある場合がございます。PSAの評価を基準にご購入のほど、よろしくお願い致します。■その他ご質問、画像追加が必要な場合はお気軽にコメントお願い致します。
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