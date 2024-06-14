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HYSTERIC GLAMOUR スウェット
商品番号 X44536364948
商品名

HYSTERIC GLAMOUR スウェット
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 5,390 円
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商品詳細

HYSTERICGLAMOURSKUNKRECORDSスウェット2回程着用しました。目立つ傷や汚れもなくキレイな状態です。定価18700円カラーチャコールグレーサイズXL総丈68cm身幅60cm袖丈45cmアイテム詳細(サイト引用)製品染め+フロスト加工を施したアイテムに、ダメージ感のあるフロッキープリントをする事によって、経年変化でできる自然なあたりやダメージ感を出し、古着のような風合いで仕上げた薄手の裏毛半袖スウェット。グラフィックには、80年代のサンフランシスコに突如現れた架空のレコード店をデザイン。「商品セレクトが良いと評判だとか。」というメッセージが込められている。＊素人による検品、採寸になりますので見落とし、誤差がある場合がございます。ご理解の上のご購入をよろしくお願いいたします。＊全て自宅保管になります。洗濯ジワ、たたみジワ等がある物もあります。＊トラブル防止の為、専用ページのお作りやお取置きはお断りさせて頂いております。交渉中でも先にご購入頂いた方が優先となりますので予めご了承下さい。＊USED品の自宅保管になりますので神経質な方はご購入をご遠慮ください。＊できるだけ早い対応を心掛けておりますが幼い子がいるためお返事や発送等お時間を頂く事がありますのでご理解頂きます様よろしくお願いいします。#HYSTERICGLAMOUR#hystericglamour#ヒステリックグラマー#スウェット
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