未使用　黒木メイサ　カレンダー　2010 レア　貴重

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黒木メイサ「2010年カレンダー」 | Rock'n'Rose



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未使用黒木メイサさんの2010年カレンダーです。出品時に傷をつけなくなかった為、開封していません。経年劣化等があるかもしれません、ご容赦下さい。段ボールの筒に入れて発送致します。宜しくお願い致します。お値下げしました黒木メイサカレンダー2010レア