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未使用　黒木メイサ　カレンダー　2010 レア　貴重
商品番号 K14939140518
商品名

未使用　黒木メイサ　カレンダー　2010 レア　貴重
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 3,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用黒木メイサさんの2010年カレンダーです。出品時に傷をつけなくなかった為、開封していません。経年劣化等があるかもしれません、ご容赦下さい。段ボールの筒に入れて発送致します。宜しくお願い致します。お値下げしました黒木メイサカレンダー2010レア
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