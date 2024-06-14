未使用　Coach メンズ マフラー

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商品詳細
#あんじぇらcoachアメリカのコーチで購入した正規もの。プレゼント用に買いましたが、別のものをプレゼントしたため不要に。現在は売っていないデザイン本体価格21,000円タグ付き。長さ168cm幅21cm色ブルー＆ネイビー＊箱と袋付きですが、 箱は、スレと薄ら黄ばみあります。＊値段交渉不可商品未使用、送料込みでこの価格は他にないと思います。＊メンズですが女性でもクールなパンツスタイルのワンポイントに使える商品#ストール#スカーフ#スヌード#プレゼント#coach#COACH#コーチ購入時の金額¥21,000カラー···ブルー
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