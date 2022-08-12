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- 新品未使用 Ronherman American sounds Tシャツ 黒 Ｌ
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商品詳細
ロンハーマン AmericansoundsLサイズ炭黒のような黒です。ロンハーマンオンラインにて購入。新品未使用、サイズが合わなっかった為、出品します。以下、HP説明です。“古き良きアメリカ”の空気感を体現する、RHCロンハーマンとアーティストの豊田弘治さんによるプロジェクトの第二弾でる“AMERICANSOUNDS”が登場。1950～60年代のアメリカの音楽カルチャーをもとに、時代を彩ったミュージシャンの独自のテイストやその時代ならではのデザインにRHCロンハーマンらしさをプラスしたTシャツです。日々を楽しく演出するポップなカラーリングやグラフィックをお楽しみください。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln43302.html
http://narcologia.ru/goods/unusable227774.html
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