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新品未使用　Ronherman American sounds Tシャツ　黒　Ｌ
商品番号 J15116741576
商品名

新品未使用　Ronherman American sounds Tシャツ　黒　Ｌ
ブランド名 ロンハーマン
特別価格 税込 3,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロンハーマン　AmericansoundsLサイズ炭黒のような黒です。ロンハーマンオンラインにて購入。新品未使用、サイズが合わなっかった為、出品します。以下、HP説明です。“古き良きアメリカ”の空気感を体現する、RHCロンハーマンとアーティストの豊田弘治さんによるプロジェクトの第二弾でる“AMERICANSOUNDS”が登場。1950～60年代のアメリカの音楽カルチャーをもとに、時代を彩ったミュージシャンの独自のテイストやその時代ならではのデザインにRHCロンハーマンらしさをプラスしたTシャツです。日々を楽しく演出するポップなカラーリングやグラフィックをお楽しみください。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln43302.html
http://narcologia.ru/goods/unusable227774.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion161478.html
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