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ゼニア Zegna ☆☆ ネクタイ
商品番号 B38202460506
商品名

ゼニア Zegna ☆☆ ネクタイ
ブランド名 ゼニア
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゼニアのネクタイです。数年前に購入してほとんど使用することなく、保管してありました。キズ、ヨゴレ、ほつれなどなくキレイな状態だと思います☆☆箱は捨ててしまったためありません。
http://narcologia.ru/goods/plaque600607.html
http://narcologia.ru/goods/flight5528.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox490639.html
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