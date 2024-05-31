adidas アディダス デルピエロ DELPIERO Tシャツ サイズM

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商品詳細
柄・デザイン...プリント（ロゴなど）未使用新品。丁寧に保管しておりますが、あくまで自宅保管です（なお、喫煙者・ペットはおりません）。完璧品をお求めの方・神経質な方は、入札をご遠慮ください。中古品にご理解のある方の入札をお待ちしております。
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