クリープハイプ　カレッジロゴリンガーTシャツ

クリープハイプのグッズ、カレッジロゴリンガーTシャツですXLサイズ：着丈74cm.身幅55cm.袖丈21cmサイズはXLサイズで、ダボっと着るのがお好きな方インして着るのがお好きな方にもおすすめです！ライブ会場で購入後、一度着用したのみなので汚れやほつれなどもなく美品となっております◎畳みじわが若干ございますが、ご着用前のお洗濯で改善されるかと思われます◎購入ご希望の際はコメントにて一言お願いいたします。トラブルを避けるためコメント確認後、専用に変更しますのでそれからご購入にお進みください◎クリープハイプクリープ今夜は月が綺麗だよツアー



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