(スタジアム購入) ニューエラ　エンゼルス　エンジェルス　キャップ

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2023年5月15日にアナハイムスタジアム一階のショップで購入LosAngelesAngelsCap希少なホワイトです。刺繍が厚めの高級感があるモデルです。子供用ですが限定ということもありハイプライスな品でした。現地で手が出ず買い漏らした方いかがでしょうか。型式:9FORTYカラー:ホワイトサイズ:toddler頭回り:50cm素人採寸です。このショップ限定ライセンスで、ここでしか買えない子供用キャップです。スナップバックではないため、伸び縮みします。#エンゼルス#キャップ#帽子#野球帽#ニューエラ#大谷翔平#baseball#野球#MLB#メジャーリーグ#angels#エンジェルス #anahaim#ロサンゼルス#la#losangels