羽生結弦さん　プロローグ　Tシャツ　ホワイト Sサイズ　新品未開封品

羽生結弦さんのアイスショー「プロローグ」のオリジナルグッズである、白Tシャツです。2022横浜公演観覧の際購入致しました。黒を愛用しておりますのでこちらは出品致します。デザインもとっても素敵で、違和感なくコーデできます。既に公式サイトでは購入できないお品です。新品未開封品ホワイトSサイズ綿100%羽生結弦さん手書きネームタグ付き着丈 65身幅49肩幅 42袖丈 19公式より折り曲げての発送になりますので、完璧な物をお求めの方はご遠慮下さい。#レディース#限定品 #公式グッズ#正規品 #推し活 #ゆづ



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