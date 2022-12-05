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羽生結弦さん　プロローグ　Tシャツ　ホワイト Sサイズ　新品未開封品
商品番号 V99492307709
商品名

羽生結弦さん　プロローグ　Tシャツ　ホワイト Sサイズ　新品未開封品
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

羽生結弦さんのアイスショー「プロローグ」のオリジナルグッズである、白Tシャツです。2022横浜公演観覧の際購入致しました。黒を愛用しておりますのでこちらは出品致します。デザインもとっても素敵で、違和感なくコーデできます。既に公式サイトでは購入できないお品です。新品未開封品ホワイトSサイズ綿100%羽生結弦さん手書きネームタグ付き着丈　65身幅49肩幅　42袖丈　19公式より折り曲げての発送になりますので、完璧な物をお求めの方はご遠慮下さい。#レディース#限定品　#公式グッズ#正規品　#推し活　#ゆづ
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