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高級感 Franco Spada フランコスパダ　シルク100％　ニットタイ
商品番号 X86303272589
商品名

高級感 Franco Spada フランコスパダ　シルク100％　ニットタイ
ブランド名 フランコスパーダ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フランコスパダ/FrancoSpada　ニットタイシルク100％　使う機会がない為、出品いたします　（出品はネクタイのみです）柄・デザイン...無地カラー...ブラウン系使用頻度極少、いいコンディションをキープしています◎サイズ　全長　144cm　剣先　幅　7.5㎝【注意事項】保管・経年等による汚れ、多少のスレ、糸のほつれ、匂い、使用感など、写真で分からない部分もあるかもしれません。あくまで中古品であることをご理解のうえ、NCNR前提をご理解できる方のみご検討お願いいたします。ご自身でクリーニングし、使用してください。タバコ、ペット臭ありません。⭐️スムーズなお取引⭐️を心がけています。できるだけ早く発送等いたします。【値下げについて】　ご質問、ご要望を頂いてもお返事いたしません。#BrooksBrothersブルックスブラザーズ#FAIRFAXフェアファクス#Drakesドレイクス#Tieyourtieタイユアタイ#fiorioフィオリオ#FrancoBassiフランコバッシ#LUIGIBORRELLIルイジボレッリ#Nickyニッキー#DominiqueFranceドミニクフランス#ItaloFerrettiイタロフェレッティ#Danielダニエル#Gucciグッチ#PRADAプラダ#FENDIフェンディ#GIORGIOARMANIジョルジオアルマーニ#ErmenegildoZegnaエルメネジルドゼニア#VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド#PaulSmithポールスミス#UnitedArrowsユナイテッドアローズ#Maker’sShirt鎌倉鎌倉シャツ　等、好きな方
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フランコスパダ ブランドネクタイ ストライプ柄 シルク 日本製 ハンドメイド クラシック 美品 メンズ ブラック Franco Spada

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