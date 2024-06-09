高級感 Franco Spada フランコスパダ　シルク100％　ニットタイ

フランコスパダ/FrancoSpada ニットタイシルク100％ 使う機会がない為、出品いたします （出品はネクタイのみです）柄・デザイン...無地カラー...ブラウン系使用頻度極少、いいコンディションをキープしています◎サイズ 全長 144cm 剣先 幅 7.5㎝【注意事項】保管・経年等による汚れ、多少のスレ、糸のほつれ、匂い、使用感など、写真で分からない部分もあるかもしれません。あくまで中古品であることをご理解のうえ、NCNR前提をご理解できる方のみご検討お願いいたします。ご自身でクリーニングし、使用してください。タバコ、ペット臭ありません。⭐️スムーズなお取引⭐️を心がけています。できるだけ早く発送等いたします。【値下げについて】 ご質問、ご要望を頂いてもお返事いたしません。#BrooksBrothersブルックスブラザーズ#FAIRFAXフェアファクス#Drakesドレイクス#Tieyourtieタイユアタイ#fiorioフィオリオ#FrancoBassiフランコバッシ#LUIGIBORRELLIルイジボレッリ#Nickyニッキー#DominiqueFranceドミニクフランス#ItaloFerrettiイタロフェレッティ#Danielダニエル#Gucciグッチ#PRADAプラダ#FENDIフェンディ#GIORGIOARMANIジョルジオアルマーニ#ErmenegildoZegnaエルメネジルドゼニア#VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド#PaulSmithポールスミス#UnitedArrowsユナイテッドアローズ#Maker’sShirt鎌倉鎌倉シャツ 等、好きな方



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