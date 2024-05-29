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ユニクロ×JWアンダーソン　ウールブレンドブラッシュドマフラー　ダークグリーン
商品番号 U87714185037
商品名

ユニクロ×JWアンダーソン　ウールブレンドブラッシュドマフラー　ダークグリーン
ブランド名 ユニクロ
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらのプロフィールをよくお読みになってからのご購入お願い致します。ユニクロ　名作のユニクロ×JWアンダーソン　ウールブレンドブラッシュドマフラー　ダークグリーン商品番号:430339カラー:58ダークグリーンサイズ:本体210cm（フリンジ部分含まず）×28cmフリンジ部分10cm素材:アクリル40%毛40%ナイロン20%のセットになります状態　usedなので商品画像をご確認下さい。素材綿100%商品の状態は個人差がありますのでusedとお考えください。購入後の商品のすり替えが多発しております。購入後商品の状態での返品、キャンセルはお断りさせて致します。古着UNIQLOJWアンダーソンUNIQLOUユニクロユニクロユーオーバーサイズマフラーストール廃盤＋j#古着コレクション放出します#UNIQLOコレクション放出します
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