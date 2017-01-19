RAINMAKER ベストストール

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RAINMAKERベストストールRAINMAKER名作の一つで、ストールとベストをMIXした非常にお洒落なアイテムです。ジャケット、コート、ブルゾンと何にでも合わせやすく、コーデのアクセントになってくれます。表ツイード、裏はフリースのような暖かい生地となります。数か所小さなシミがありますが柄的にほとんど目立ちません。全体としては良品だと思います。