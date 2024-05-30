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ポケモンカード151 1box分　20パック　バラ
商品番号 D58708827471
商品名

ポケモンカード151 1box分　20パック　バラ
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードのバラパックになります。10パック限の購入に対して2人で購入した物になります。欲しいカードをシングル購入した為お譲りします。メルカリ便にて発送します。種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···パックレアリティ···SR
http://narcologia.ru/goods/diamond838058.html
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