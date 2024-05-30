ポケモンカード151 1box分　20パック　バラ

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商品詳細
ポケモンカードのバラパックになります。10パック限の購入に対して2人で購入した物になります。欲しいカードをシングル購入した為お譲りします。メルカリ便にて発送します。種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···パックレアリティ···SR
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