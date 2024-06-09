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フェンダーRロゴ ペグ 3個
商品番号 S38468847294
商品名

フェンダーRロゴ ペグ 3個
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 11,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セット価格です。問題はないようですが取り付けてはいません。写真のもののみになります。丁寧に分解し発送いたします。
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