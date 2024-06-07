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アルテア（イタリア）　ストール　クリーニング済み
商品番号 C43330233658
商品名

アルテア（イタリア）　ストール　クリーニング済み
ブランド名 アルテア
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリアブランドのアルテアのストールです。明るい若草色の基調ですのでこれからの季節にお勧めです。■実寸（素人の平置き採寸ですので誤差はすみません）　全長１６５センチ幅４１センチ■素材　綿52％　レーヨン23％　麻22％　毛3％■クリーニング済みですのですぐに気持ちよくお召しいただけます。
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