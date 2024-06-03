SUZUKI スズキ 電気大正琴 こはく バス Bass CHK-4

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即購入大歓迎^_^メーカー：SUZUKI型番(商品名)：SUZUKIスズキ電気大正琴こはくバスBassCHK-4ご覧いただきありがとうございます!◆商品の状態◆画像を見てご判断願います◆メンテナンス項目◆動作確認済み！簡易清掃済み！◆付属品◆写真の物で全てとなります。★商品説明★大正琴はその名の通り大正元年に発表された楽器で、その歴史は約100年。日本の雅楽器であるお箏や三味線に比べればその歴史は浅いですが、初心者でも始めやすいという特徴があります。弦をはじけば音が鳴り、キーを抑えれば正しい音程で演奏できるので、音楽経験のない方でも抵抗なく演奏することができます。#良質で格安の楽器はこちら(^^)/※万が一、商品説明にない不備があれば、到着後受取評価前に連絡いただければ返品保障いたします。※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、キズ、擦れなどある場合がございます。画像をよく見て入札してください。また、商品の感じ方には個人差があるので、神経質な方の入札はお断りします。※プチプチ等に包んで発送いたします。※他サイトや店頭でも販売しておりますので、予告なく削除されることもございます!#キラリリショップの商品をご覧いただきありがとうございました！良質で格安の楽器商品番号：890SKU：890_8_11_25800_19800