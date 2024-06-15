2色あり◇Paul Smith 半袖 オーガニックコットン Tシャツ 男女兼用

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PaulSmith新品未使用タグ付きショッパー付きポール・スミス(PaulSmith)オーガニックコットン使用の半袖TシャツRAVEWAVES1991とPSPaulSmithの手書き風プリントユニセックスサイズですのでご夫婦やカップルでお揃いにしたり、1枚を兼用にしたりも◎#pepe出品中のポールスミスカラー:ブラック(ホワイトも出品中♪）サイズ（男女兼用サイジング）XS:肩幅43,身幅46.5,袖丈20.5,着丈63S:肩幅44,身幅49,袖丈21,着丈63M:肩幅47,身幅52,袖丈21,着丈63.5(★各色残り1点ずつ☆早い者勝ちです。)#pepe出品中の「トップス」イタリアのPaulSmith直営店で購入しました。ブランドのショッパー紙袋お付けしますのでプレゼントにも◎オーガニックコットン100%洗濯可柔らかい素材感です。ブルガリア製ブランド紙袋をお付けして発送致します。 匿名配送送料無料カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···夏