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アスコットタイ 希少
商品番号 L76040588178
商品名

アスコットタイ 希少
ブランド名 メンズビギ
特別価格 税込 2,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1回しか着用する機会がなく、出品致します。こちらはシルク100%12年前に販売されていたものです。パーティーやフォーマルな場にいかがでしょうか。柄、色共にレア物の為早いもの勝ちとなります。未使用に近いですが、神経質な方オススメ致しません。
http://narcologia.ru/goods/monophonic119712.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming477992.html
http://narcologia.ru/goods/message581627.html
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