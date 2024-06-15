アスコットタイ 希少

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1回しか着用する機会がなく、出品致します。こちらはシルク100%12年前に販売されていたものです。パーティーやフォーマルな場にいかがでしょうか。柄、色共にレア物の為早いもの勝ちとなります。未使用に近いですが、神経質な方オススメ致しません。