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【希少】90s USA製 STAR WARS 両面大判プリントTシャツ
商品番号 K91954510905
商品名

【希少】90s USA製 STAR WARS 両面大判プリントTシャツ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき誠にありがとうございます今流行りの古着男子・古着女子のようなファッションができる商品を提案しております。○私の商品はこちら→#SUU古着○私のビンテージTシャツはこちら→#SUUTシャツ#企業Tシャツ#アートTシャツ#キャラクターTシャツなどレアなビンテージを出品しております。◯フォロー割引き簡単な2ステップです。①フォローする②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい☆10000円以上→500円引き☆5000円以上→300円引き☆5000円以下→200円引き◯おまとめ買い割引きまとめ買いは点数により、値下げ致します。☆2点購入で1000円引き☆3点購入で2000円引き【希少】90sUSA製STARWARS両面大判プリントTシャツ昨今相場が急上昇している、ビンテージのスターウォーズTシャツです！こちらは90sChangesBodyMADEINUSAインパクト抜群なプリントが両面に入っていて、1枚で存在感あります。ゆったりと着て頂けるLサイズです！袖と裾はダブルステッチカラー：ブラックサイズ：L身幅55着丈75肩幅49袖丈22状態：いい具合にブラックがフェードしており、ビンテージとして雰囲気抜群です。
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