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五助屋レザー マルチケース ミニウォレット ブッテーロ 生成 スペシャル刻印
商品番号 I33450928753
商品名

五助屋レザー マルチケース ミニウォレット ブッテーロ 生成 スペシャル刻印
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフィール、商品説明必読になります．※短期の出品です激レア最初期スペシャル刻印ver．五助屋レザーマルチケースミニウォレットブッテーロ生成スペシャル刻印新品・未使用付属品···ステッカー、専用箱、品質保証カードカラー···生成素材···本革小銭、お札、カードを入れることができ、使いやすいデザインのお財布です。エイジングを楽しんでいただける色合いとデザインのお財布だと思います。ハンドメイドのレザー商品の特性に御理解がない方は、トラブル防止のため御購入はお控えください。プロフィール必読になります。
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