五助屋レザー マルチケース ミニウォレット ブッテーロ 生成 スペシャル刻印

プロフィール、商品説明必読になります．※短期の出品です激レア最初期スペシャル刻印ver．五助屋レザーマルチケースミニウォレットブッテーロ生成スペシャル刻印新品・未使用付属品···ステッカー、専用箱、品質保証カードカラー···生成素材···本革小銭、お札、カードを入れることができ、使いやすいデザインのお財布です。エイジングを楽しんでいただける色合いとデザインのお財布だと思います。ハンドメイドのレザー商品の特性に御理解がない方は、トラブル防止のため御購入はお控えください。プロフィール必読になります。



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