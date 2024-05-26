オールレザー m+ エムピウ ミッレフォッリエ ヌメ タンP27

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商品詳細
▪︎ブランド エムピウ m+▪︎商品名 ミッレフォッリエヌメタン millefoglieIIP27▪︎色 タンヌメ革 TANエムピウの定番ミッレフォッリエのタンです。内側もオールレザー仕様です^^使用感は少しありますが、まだまだご使用いただけると思います^_^また、オールレザーでタンはあまり売ってないと思うので、希少性も高いと思います^_^状態は画像をご確認ください^-^抽選で買えなかった方、是非よろしくお願い致します^^他のアパレル商品はこちら↓#服屋kohh希少レア抽選27財布折りたたみ二つ折り三つ折り小物バッグレザー革
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