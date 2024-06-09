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☆完売品☆NEWERA 自由の女神　7 1/2キャップ
商品番号 Q94063853688
商品名

☆完売品☆NEWERA 自由の女神　7 1/2キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ありがとうございます✨☆完売品☆NEWERAニューエラ　自由の女神　キャップ自由の女神を大胆に正面に配置したデザインです。デニム感も人気！2回室内で数時間着用しましたが、傷、汚れ、使用感はほどんどありません。その後は、自宅保管していました。とても綺麗な状態です。写真にてご確認下さいませ。サイズ71/259.6㎝サイズも、人気サイズです！カラー···ブルー(デニム生地色)形···ベースボール
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