☆完売品☆NEWERA 自由の女神　7 1/2キャップ

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商品詳細
ありがとうございます✨☆完売品☆NEWERAニューエラ 自由の女神 キャップ自由の女神を大胆に正面に配置したデザインです。デニム感も人気！2回室内で数時間着用しましたが、傷、汚れ、使用感はほどんどありません。その後は、自宅保管していました。とても綺麗な状態です。写真にてご確認下さいませ。サイズ71/259.6㎝サイズも、人気サイズです！カラー···ブルー(デニム生地色)形···ベースボール
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http://narcologia.ru/goods/appendectomy677553.html
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