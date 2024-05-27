MARNI マルニ 》アルパカ ストライプ スカーフ / マフラー ...

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商品詳細
カラー···ブラウン柄・デザイン···ボーダー一度だけ使用しましたが汚れなど傷使用感はないです！定価¥52800セレクトショップにて購入した正規品になります！MARNI/マルニボーダーマフラー・温かく、柔らかな風合いのアルパカ混素材・イタリック体のMARNIロゴラベル
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