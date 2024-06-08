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SUPREME シュプリーム★21AW リックルービンフォトプリントTシャツ
商品番号 M23764416401
商品名

SUPREME シュプリーム★21AW リックルービンフォトプリントTシャツ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SUPREMEシュプリーム★21AWRickRubinTeeリックルービンフォトプリントTシャツシュプリームの21AWRickRubinTeeリックルービンフォトプリントTシャツになります。当方の取扱品は全て確実に正規品ですのでご安心下さい。【サイズ表記】L【実寸】肩幅:53cm身幅:59cm袖丈:22cm着丈:67cm平置きでの測定ですが、素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください【状態】8/10【カラー】ブラック【素材】コットン【付属品】なし【その他】※事前にプロフィール欄とこちらを必ずご一読下さい。※自己紹介欄にも記載しておりますが、当方の取り扱い品は全て国内正規店(主に都内)もしくは海外正規店購入の確実正規品になります。ご安心してご利用下さい。※撮影環境やモニター環境により、実際の商品と少々色味が異なる場合があります。※基本的に送料無料にて出品させて頂いておりますが、北海道・沖縄・離島への発送の場合は送料着払いもしくは商品代金に＋1000円頂戴致します。ご購入前に必ずご申告下さい。※出来る限り細かく確認は行っておりますが、中古品（新品と記載しているものでも素人保管）ですので、記載にないスレ、キズ及び汚れがある場合が御座います。※サイズ感に関する質問にはお答えしておりません。※価格交渉は希望金額を明記の上お願いします。※過度な値下げ交渉はご遠慮ください。※商品説明欄に記載のないものは付属致しません。※状態面等、出品作業時に極力見落としが無いよう確認を行っておりますが、ご心配な方は事前にご質問くださいませ。
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