スーサイダルテンデンシーズ バンダナ3枚 新品未使用

SUICIDALTENDENCIESスーサイダルテンデンシーズクロス柄バンダナ黒とネイビーと緑3枚セットです。水通ししておりません。新品未使用です。TCHTRADINGLTD製造です。約51.5cmx約51cm素人採寸の為、誤差はお許し下さい。新品未使用ですが素人保管の為、神経質な方はご遠慮願います。即購入大歓迎です。サンタクルーズpowellパウエルジミーズdogtownドッグタウンbronzageブロンズエイジゾーラッククリスチャンフレッチャースラッシャーヴィンテージカリフォルニアVeniceベニススケーター90sデッドストック



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