【極美品！高光沢！】ERMENEGILDO ZEGNA最高級シルクネクタイ

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ERMENEGILDOZEGNA最高級シルクネクタイです。クローゼット整理のため出品しました。配送は規定サイズに収まるよう折り畳みます。折ジワがつく可能性もございます。ブランドならではの存在感、質感を持ち、色々なスーツに合わせ易くビジネスを始め、プライベート、パーティー等どの様なシーンにも柔軟に対応可能で、大変重宝致します。また、100%上質なシルクを使用して作られていますので、着用する度に満足感が得られ、特別な気分になれ、外出、出勤が楽しみになります！また、良いネクタイ効果で、スーツや、その他のアイテムもワンランクアップな印象に！■ブランド【ERMENEGILDOZEGNAエルメネジルドゼニア】■素材【シルク100%】■カラー柄【紫ベース】■全長【約150cm】■剣先幅【約9cm】■状態【使用感非常に少なくシミ、ホツレ等も無く非常に綺麗な状態です！手触りも良く光沢も有り、届いたその日から御着用頂け末永く御愛用頂けます！】定価約27000円 入学式や入園式、卒業式や卒園式、七五三等のフォーマルイベントやビジネス、オフィスやプライベート等色々なシーンでご活用頂けるネクタイです！是非ご検討下さい！