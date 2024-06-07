CHROME HEARTS クロムハーツ TRUCKER トラッカー 赤

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ご覧頂きありがとうございます！即完売商品◾︎他の一覧はこちらから☺︎↓↓↓#mtmtメル_Brand商品の説明TRUCKERCAPトラッカーメッシュキャップ何度か使用しました。中古ですが、綺麗ない商品だと思いますサイズ実寸頭囲53.5cm全装着時ツバ7cm前にクロムハーツ直営店にて購入写っている袋などは付きません。現品のみになります#mattyboy#マッティボーイ#ベースボールキャップ#mattyboy#マッティボーイ#ベースボールキャップ#クロムハーツ#CHROMEHEARTS#TRUCKERcap#帽子#キャップ