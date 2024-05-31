COACH コーチ ラウンドファスナー長財布 オーガナイザー シグネチャー 黒

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商品詳細
■購入先：リサイクルショップ■サイズ：たて約14cmよこ約22cmマチ約5cm※平置き実寸※若干の誤差はご了承下さい。■カラー：ブラック黒■素材PVCレザー■付属品：なしすり替え防止の為 返品不可でお願いします^_^カラー···ブラック財布形···長財布
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