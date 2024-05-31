ゴローズ二つ折り長財布riri

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商品詳細
カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革財布を新調しましたのでまだまだ使って頂けます。ジッパーも問題ないです。コンチョは、友人から譲ってもらい自身で交換してます。ゴローズかどうかは分かりません。純正の５セントコンチョも譲ったのでありません。
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