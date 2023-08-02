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商品詳細
商品の状態※箱などの付属品はございません。数回の使用で使用感や傷は少しあります。ご購入頂きましたら改めて消毒を行い発送いたします。綺麗な状態ですが、何度か使用された物でありますことご理解ください。返品は受け付けておりませんのでご質問等ございましたらいつでもコメントください。￼
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