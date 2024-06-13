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フェラガモ　長財布
商品番号 U44392325192
商品名

フェラガモ　長財布
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 10,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

先輩が2年前に購入したフェラガモの長財布を譲り受けたのですが、使用しないので出品致します！当時一緒に買いに行き、10万円くらいしていました！小銭を入れる所は、小銭はポケットに入れる派の方なので、かなり綺麗です！カードも数枚しか入れていなかったようで、こちらも綺麗です！商品状態はやや傷や汚れありにしていますが、多少使用感があるくらいで、状態はかなり良いと思います！是非、ご購入をお待ちしております┏○ペコッ#フェラガモ#ヴィトン#プラダ#グッチ#ディオール#ボッテガ#ゴヤール#財布#美品
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