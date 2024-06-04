マルテッリ マットクロコダイル ラウンドジップウォレット 黒 美品 ...

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クロコダイル ラウンドジップウォレット - www.fourthquadrant.in

マルテッリのマットクロコダイルレザーラウンドジップウォレットです。希少な4層式の大型ウォレットで、通帳も入ります。目立ったキズなども無く、状態は良いと思います。素 材： マットクロコダイル（表、内一部）カラー： ブラックサイズ： 幅２２ｃｍ 高１３ｃｍ （多少の誤差はご容赦下さい）仕様等： カード１６枚 小銭入付き付属品： なし☆他の品物もご覧ください！⇒#ホクサイのページ！！※購入は先に決済された方を優先いたします。専用、取り置き等はトラブル防止のため致しません。※一度人の手に渡った品物ですので、主観の違いによる状態の相違、見逃した傷や痛みについては御了承ください。※画像に写っている撮影やディスプレイの為の品などは付属致しません。※品物に問題があった場合は、受取り手続き前にご連絡ください。よろしくお願いいたします。