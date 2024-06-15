【正規品】最終値下げ！ジミーチュウ 二つ折り財布 本皮 ブラック/ホワイト

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商品詳細
ご閲覧いただきありがとうございます！！JIMMYCHOOイタリア製珍しい、ホワイトスタッズです！半年ほど使用しましたので、使用感はありますが、目立つような傷や汚れはありません。日常使用により、スタッズ(星)の先端がやや剥げている部分がございますので、神経質な方や完璧を求められる方のご購入はご遠慮願いますm(__)m塗装が剥げるとジミーチュウのシルバーになるので逆に味でもあるかと思いますが、それは人それぞれですので何とも言えません(__).。o○メンズ、レディースどちらも使用出来るデザインです！元々、売却するつもりがなく箱等は処分してしまいましたm(__)m#ミニ財布
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