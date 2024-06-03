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商品詳細
FANTASTICS八木勇征BATTLEOFTOKYOクリアチャーム缶バッジの2点セットです。カプセルの商品のため、袋の折れなどありますので気になる方はご遠慮ください。プチプチに梱包して発送致します。有明アリーナ27日に手渡しでのお取引も可能です。その場合、お値下げ致します。ファンタ BattleofTOKYOゆせBOT実写ガチャガチャ会場カプセルバトルオブトーキョー山本世界 佐藤大樹 澤本夏輝 瀬口黎弥 堀夏喜木村慧人 八木勇征 中島颯太
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