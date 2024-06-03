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八木勇征　グッズ
商品番号 R59304353588
商品名

八木勇征　グッズ
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 2,548 円
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商品詳細

FANTASTICS八木勇征BATTLEOFTOKYOクリアチャーム缶バッジの2点セットです。カプセルの商品のため、袋の折れなどありますので気になる方はご遠慮ください。プチプチに梱包して発送致します。有明アリーナ27日に手渡しでのお取引も可能です。その場合、お値下げ致します。ファンタ　BattleofTOKYOゆせBOT実写ガチャガチャ会場カプセルバトルオブトーキョー山本世界　佐藤大樹　澤本夏輝　瀬口黎弥　堀夏喜木村慧人　八木勇征　中島颯太
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