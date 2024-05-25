B’z NEWERA キャップ 帽子 大人用

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B'zビーズNEWERAニューエラキャップ大人サイズです。状態：5回程着用。内側のおでこが当たる部分に多少の使用感があります。その他、目立った汚れやダメージはなく状態は良いかと思います。シールの状態も良好です。宅急便60サイズで大切に発送致します。※こちらの商品はお値下げ対応しておりません。時間の経過と共に少しずつお値下げしていくかと思いますので、ご希望額までお待ち頂けますと幸いです。■風通しの良い暗所で保管しておりますが、あくまでUSEDになりますので神経質な方はお控えください。ご不明点があればご質問ください。よろしくお願いします。カラー···ブラック形···ベースボール