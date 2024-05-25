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B’z NEWERA キャップ 帽子 大人用
商品番号 S10291766012
商品名

B’z NEWERA キャップ 帽子 大人用
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 11,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

B'zビーズNEWERAニューエラキャップ大人サイズです。状態：5回程着用。内側のおでこが当たる部分に多少の使用感があります。その他、目立った汚れやダメージはなく状態は良いかと思います。シールの状態も良好です。宅急便60サイズで大切に発送致します。※こちらの商品はお値下げ対応しておりません。時間の経過と共に少しずつお値下げしていくかと思いますので、ご希望額までお待ち頂けますと幸いです。■風通しの良い暗所で保管しておりますが、あくまでUSEDになりますので神経質な方はお控えください。ご不明点があればご質問ください。よろしくお願いします。カラー···ブラック形···ベースボール
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