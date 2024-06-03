ブラックウォッチ　マフラー

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数多くの中からご覧頂きありがとうございます。ヴィフラスマフラーヴィフラス社はドイツにある世界最大のネックウェアーカンパニーです。創業200年以上になるドイツに本社を構えブランドのOEM生産を数多く手掛ける信頼性の高い会社です。ドイツ、イタリア、中国に工場を持ち徹底した生産管理をし世界のブランドから最も信頼された会社です。OEM生産会社なので一般的には余り知らないとは思いますが、名だたるブランドはこちらの会社で数多く生産されております。アザミの紋章を家紋に持つ会社はイタリアのロロピアーナイギリスのジョンストンズ、ドイツのヴィフラスです。3社共に200年以上の歴史ある素晴らしい会社です。上質なブリティッシュウールカラー ブラックウォッチサイズ縦180フリンジ含む横31センチ素材 ウールユニセックスです。あくまでも自宅保管の未使用品ですのでご理解頂ける方のみでお願い申し上げます。完璧を求める方はお控えください。過度なお値引きはお控えください。素材...ウールカラー...グリーン柄・デザイン...チェック