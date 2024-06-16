クリスチャンルブタン　長財布　財布　スタッズ　黒　レザー

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商品詳細
CHRISTIANLOUBOUTINラウンドファスナー長財布スパイクレザークリスチャンルブタン縦10センチ横19センチ商品は中古品ですので、写真にて傷等を判断して下さい。素人検品、保管となりますので中古品にご理解のある方のみご検討下さいませ。
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