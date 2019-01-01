MFサドラリー サドルレザーベルト 30 M.F.SADDLERY 茶



M.F.SADDLERY マーティンフェイジー ウェストエンド バックルサドル レザーベルト 1.25 Inch-Freeport 上野御徒町店 M.F.SADDLERY マーティンフェイジー ウェストエンド バックルサドル レザーベルト 1.25 Inch-Freeport 上野御徒町店



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Martin Faizey / M.F. SADDLERY - 1.25 inch Martin Faizey / M.F. SADDLERY - 1.25 inch

●概要M.F.SADDLERY/エムエフサドリーMARTINFAIZEY/マーティンフェイジー1INCH（25mm）WESTENDBUCKLESADDLELEATHERBELT●伝統的な手法により生まれた一級品1922年創業の老舗皮革ブランドである「デインズ＆ハザウェイ」のベルト作りに長らく携わってきた、マーティンフェイジー氏が自らの名を冠し、英国高級皮革製品の伝統的なハンドメイドの手法を守り続け、2011年にスタートしたMartinFaizeyのセカンドラインになります。サドルレザーを使用し、シンプルで使いやすいデザインが特徴。シンプルなベルトですが、素材や作り込みは一級品。手入れをすれば、10年以上愛用できる、コストパフォーマンスに優れたベルトです。●サイズ：30全長:77cm(最小71.5cm最大82cm)幅=2.5cmmadeinEngland●状態小傷などやや使用感が有りますが、経年変化も出てきてまだまだお使いいただけます。●カラーブラウン 茶色#henderscheme#エンダースキーマ#MARTINFAIZEY#ittiカラー···ブラウン素材···本革素材···コットン素材···本革