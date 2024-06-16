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ドルチェ＆ガッバーナ ベルト 本革 ロゴ 茶色 ロゴ DG ドルガバ
商品番号 D12809176708
商品名

ドルチェ＆ガッバーナ ベルト 本革 ロゴ 茶色 ロゴ DG ドルガバ
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 2,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆即購入OKです！！セカンドストリートにて購入、鑑定済みです。ω出品リスト#kj古着　で検索ω(2306-153-1-0703)中古１点物につき早い者勝ち！️お値引きは基本的に1割ほどになります。大幅な値引きはしていません。おまとめ購入時はご相談くださいね(^^♪♣️商品説明♣️ブランド：ドルチェ＆ガッバーナ　DOLCE\u0026GABBANA商品名：ドルチェ＆ガッバーナドルチェアンドガッバーナベルト本革ロゴ茶色イタリー製D\u0026GDOLCE\u0026GABBANAカラー：ブラックサイズ：38インチ　95cm総丈：約112cm幅：約4cmベルト穴：5※素人寸法となりますのでご理解おねがいします。素材：レザー状態：レザーがひび割れしています。使用に伴う傷や汚れがあります。使用感はありますが、まだまだご使用になれると思います。カラー...ブラウン素材...本革万が一偽物があった場合は即返金致します。見落とし等あるかもしれませんので、その点ご了承お願いします(._.)記載と違っていましたら評価前にご連絡ください。様々なものを出品しています。たとえば、ブランド品が多く、レディース、メンズ、トップス、Tシャツ、カットソー、ジャケット、スウェットやパーカー、シャツ、デニム、ワーク、カーゴパンツなどのボトムス。シルバーなどのアクセサリーなどです。その他にもいろいろありますのでみてみてくださいね(^^)/
http://narcologia.ru/goods/seamless5929.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture927041.html
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