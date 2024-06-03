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【新品未使用】スラムダンク　SLAMDUNK 劇場版　湘北Tシャツ　XLサイズ
商品番号 D30546308026
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【新品未使用】スラムダンク　SLAMDUNK 劇場版　湘北Tシャツ　XLサイズ
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 3,499 円
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商品詳細

【新品未使用】スラムダンク　SLAMDUNK劇場版　湘北Tシャツ　XLサイズTHEFIRSTSLAMDUNK湘北TシャツXLサイズ【サイズ】身丈：約740mm　身巾：約600mm　肩巾：約560mm　袖丈：約220mm　袖巾：約250mm【素材】ポリエステル100%【生産国】中国【商品説明】湘北チームＴシャツをイメージ。吸水速乾性に優れ、UVカット効果もある生地を使用。日本国内正規品の公式商品です。新品・未使用・未開封です
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