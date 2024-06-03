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- 【新品未使用】スラムダンク SLAMDUNK 劇場版 湘北Tシャツ XLサイズ
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商品詳細
【新品未使用】スラムダンク SLAMDUNK劇場版 湘北Tシャツ XLサイズTHEFIRSTSLAMDUNK湘北TシャツXLサイズ【サイズ】身丈：約740mm 身巾：約600mm 肩巾：約560mm 袖丈：約220mm 袖巾：約250mm【素材】ポリエステル100%【生産国】中国【商品説明】湘北チームＴシャツをイメージ。吸水速乾性に優れ、UVカット効果もある生地を使用。日本国内正規品の公式商品です。新品・未使用・未開封です
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