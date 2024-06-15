肉筆　油彩　絵画　建物　城　額縁　美術品　ア-ト 風景画

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商品詳細
絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主な画材···油彩絵の具Ｆ4キャンバスに肉筆 油彩 絵画風景画 外国の城 作家サインあり絵画サイズ 33.3x24.2cm額縁サイズ 52x42.5x5cm前面ガラス、壁掛け額縁に少々キズあります 現状出品です
http://narcologia.ru/goods/cowpox948339.html
http://narcologia.ru/goods/calling357650.html
http://narcologia.ru/goods/conception443057.html
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