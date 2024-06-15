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肉筆　油彩　絵画　建物　城　額縁　美術品　ア-ト 風景画
商品番号 U80988903856
商品名

肉筆　油彩　絵画　建物　城　額縁　美術品　ア-ト 風景画
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主な画材···油彩絵の具Ｆ4キャンバスに肉筆　油彩　絵画風景画　外国の城　作家サインあり絵画サイズ　33.3x24.2cm額縁サイズ　52x42.5x5cm前面ガラス、壁掛け額縁に少々キズあります　現状出品です
http://narcologia.ru/goods/cowpox948339.html
http://narcologia.ru/goods/calling357650.html
http://narcologia.ru/goods/conception443057.html

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