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新品*RRL*カモ ジップ ウォレット*財布*　ダブルアールエル
商品番号 T73878154174
商品名

新品*RRL*カモ ジップ ウォレット*財布*　ダブルアールエル
ブランド名 ダブルアールエル
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RRLbyRalphLauren/　ダブルアールエル　　　日本で織り上げた耐久性の高いファブリックを使用。カモフラージュ柄のプリント。レザーのジッパープル。フロントに\"RRL\"の羽根付きロゴのパッチ。内側にカードスロット8つ、スリップポケット2つ、紙幣用ポケット1つ。サイズ:　12cm×11,5cm　　　正規品。新品未使用品。（定価\\16,500）財布形···二つ折り
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