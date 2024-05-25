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商品詳細
RRLbyRalphLauren/ ダブルアールエル 日本で織り上げた耐久性の高いファブリックを使用。カモフラージュ柄のプリント。レザーのジッパープル。フロントに\"RRL\"の羽根付きロゴのパッチ。内側にカードスロット8つ、スリップポケット2つ、紙幣用ポケット1つ。サイズ: 12cm×11,5cm 正規品。新品未使用品。（定価\\16,500）財布形···二つ折り
http://narcologia.ru/goods/peroration346015.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit527186.html
http://narcologia.ru/goods/marshal748580.html
新品*RRL*カモ ジップ ウォレット*財布* ダブルアールエル
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